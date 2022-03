EFPM: concordo fotografico internazionale "Spirit of Fair Play"

L’European Fair Play Movement (EFPM) comunica ai Comitati Nazionali Fair Play e a tutti coloro che sono interessati a partecipare alla iniziativa internazionale l’annuncio di un Concorso Internazionale Fotografico “ SPIRIT OF FAIR PLAY.” La nostra Società sta attraversando un momento difficile e tragico, quindi in questo contesto lo è ancora più appropriato ora per diffondere i Valori universali che il FAIR PLAY rappresenta e per i quali possa ispirare le persone a riflettere e riconsiderare se i loro atteggiamenti e azioni sono allineati con le idee di Tolleranza, Solidarietà e Fair Play. Lo scopo e l’obiettivo di questo progetto è quello di ispirare le persone, la società ad essere più consapevoli del loro ambiente, dell’ambiente circostante e tutto ciò che fa parte della loro vita quotidiana ed esprimerla attraverso la fotografia. Le foto devono esprimere: onestà, correttezza, amicizia, armonia, tolleranza, rispetto, spirito di squadra, uguaglianza, solidarietà che rappresentano i mattoni del Fair Play in diverse situazioni di vita, siano esse: Scuola, Campo Sportivo, Società quotidiana, ambiente naturale. I partecipanti al Concorso possono inserire e inviare tutte le foto che vogliono sulla pagina Facebook di EFPM: https://www.facebook.com/EuropeanFairPLay/ a far conoscere alla gente le foto e il concorso stesso. E’ importante sottolineare che le foto devono essere contrassegnati con un Hashtag #photocontestefpm22 in modo che possano essere tracciati. Come partecipare al Concorso, Termini e Condizioni, come Vincere e maggiori informazioni sono indicati, in Lingua Inglese, sulla pagina Facebook EFPM e sul sito EFPM www.fairplayeur.com Periodo di presentazione dal 15 marzo 2022 al 30 aprile 2022. Invitiamo a condividere, aiutare e contribuire a questa iniziativa e sostenere così i Valori comuni, importantissimi nel mondo di oggi e per la convivenza pacifica.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSP European Fair Play Movement – EFPM

