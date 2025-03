Elezione del nuovo direttivo della Federazione Balestrieri Sammarinesi

Nella serata di ieri, lunedì 17 marzo, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Direttivo della Federazione Balestrieri Sammarinesi per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea dei soci, riunitasi presso la sede della Federazione, ha eletto il nuovo organo di vertice, conferendo fiducia a una squadra che coniuga esperienza e rinnovamento, pronta a guidare la Federazione nei prossimi anni con passione e dedizione. A ricoprire la carica di Presidente sarà Edoardo Chiaruzzi, eletto con 78 voti su 102. Figura già nota all’interno della Federazione, Chiaruzzi ha ricoperto il ruolo di Maestro d’Arme nel precedente Direttivo, distinguendosi per il suo impegno e la sua competenza. Al suo fianco, come Vicepresidente, è stato scelto Denny Fabbri, giovane sbandieratore cresciuto all’interno della Federazione e già Maestro di Bandiera nel quadriennio passato, simbolo della continuità generazionale e dell’energia rinnovata che animerà il nuovo gruppo dirigente. A completare l’Ufficio di Presidenza, che rappresenta il vertice decisionale della Federazione, sono stati eletti: Mirella Andreini nel ruolo di Tesoriere, Helenio Chierici come Primo Segretario e Luca Berardi come Secondo Segretario. Anche Chierici e Berardi sono volti noti del precedente Direttivo, rispettivamente come Consigliere d’Arme e Maestro Musico, a testimonianza di una continuità fondata sull’esperienza e sulla passione per la Federazione. Il Direttivo si arricchisce poi delle figure dei Maestri dei vari gruppi, nonché dei rappresentanti dei Balestrieri e dei Figuranti. Il titolo di Maestro d’Arme è stato affidato a Roberto Ridolfi, balestriere di grande esperienza, già Maestro d’Arme in passato e costruttore di balestre. Il ruolo di Maestro Musico è stato assegnato a Maikol Giardi, membro di lunga data del gruppo musici, mentre il nuovo Maestro di Bandiera sarà Michael Mularoni, che nel precedente mandato ha ricoperto il ruolo di Segretario, portando avanti con passione il suo impegno nella Federazione. Carla Quadrelli confermata nel ruolo di Maestra di Corte, garantendo così una solida continuità con l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti. Completano il consiglio direttivo Luigi Gasperoni ed Enrico Ceccoli, eletti Rappresentanti gruppo tiratori, e Claudio Rosati, nuovo Consigliere di Corte. Accanto al Direttivo, sono stati eletti anche i membri degli organi di garanzia della Federazione: il Collegio dei Probiviri, composto da Sergio Valentini, Stefano Gatti e Giorgio Nanni, Infine il Collegio Sindacale, con Lauretta Scampini e Mauro Palazzetti L’elezione di questo nuovo Direttivo segna l’inizio di un quadriennio di grandi sfide e importanti appuntamenti per la Federazione Balestrieri Sammarinesi, realtà che rappresenta uno dei simboli più prestigiosi della tradizione storico-culturale della Repubblica di San Marino. Il perfetto equilibrio tra figure d’esperienza e nuovi ingressi garantirà un lavoro sinergico, capace di onorare la storia della Federazione e, al contempo, di guardare al futuro con entusiasmo e innovazione. Tra le prime importanti sfide che attendono il nuovo direttivo vi sono la partecipazione all’EXPO 2025 di Osaka, dove la Federazione rappresenterà San Marino su un palcoscenico internazionale, e l’organizzazione del Campionato Italiano di Tiro con la Balestra, che si terrà proprio sul Titano. Due appuntamenti di grande rilievo, che confermano il ruolo della Federazione Balestrieri Sammarinesi come custode e ambasciatrice della storia e della cultura della nostra Repubblica. Con una visione chiara e il forte legame con la tradizione, il nuovo Direttivo si prepara a scrivere un’altra importante pagina della storia della Federazione Balestrieri Sammarinesi, mantenendo vivo lo spirito e la passione che da secoli caratterizzano questa nobile arte.

C.s. Direttivo Federazione Balestrieri Sammarinesi