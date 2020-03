Emergenza Coronavirus: la Federazione Aeronautica Sammarinese rinuncia a parte del contributo ordinario

La Federazione Aeronautica Sammarinese, in considerazione della terribile emergenza che il Paese sta attraversando a causa dell’epidemia da Covid-19, ha deciso di rinunciare al 50 per cento della parte restante del contributo ordinario che le spetta, circa 3.000 euro, demandando al Comitato Esecutivo del CONS di destinare tale somma per contribuire alle spese sanitarie che lo Stato si trova a dover sostenere per fronteggiare la situazione di criticità. La FAS esprime inoltre sincera gratitudine a tutti coloro che sono quotidianamente impegnati nel cercare di vincere questa battaglia.

c.s. FAS