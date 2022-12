Emma Bollini premiata dal Panathlon Club

Nel corso della serata per la Giornata Panathletica organizzata dal Panathlon Club di San Marino sono stati conferiti i premi “Studente- Atleta” 2022, per la prima volta è stata premiata anche un’atleta della Federazione Sammarinese Attività Subacquee, la giovane Emma Bollini. Il premio è stato conferito, dopo un’attenta selezione, a coloro che durante l’anno sono riusciti a ottenere risultati sportivi di prestigio e buoni voti in ambito scolastico. L’atleta del nuoto pinnato in questa stagione ha partecipato alla Coppa del Mondo, ha ottenuto numerosi podi e raggiunto i minimi per partecipare ai Campionati Italiani Assoluti. Le medaglie più recenti sono arrivate a novembre durante il Trofeo Titano, con un bronzo nei 50m pinna e la vittoria nei 50m monopinna. “A nome della Federazione e della società Domus San Marino Nuoto Pinnato desidero fare a Emma i miei più sentiti complimenti per questo importante riconoscimento. Le porto i miei ringraziamenti perché fa parte di una squadra nata da poco e questo le permette di farla conoscere ulteriormente” ha dichiarato il presidente federale Leonardo Sansovini.

cs Panathlon Club