Emma Fratti vicina al podio nella categoria Junior, in mostra anche le altre ginnaste federali.

Si è conclusa la decima edizione del Torneo Internazionale FIG “San Marino Cup 2023” al quale hanno partecipato 216 atlete provenienti da dieci nazioni diverse. Nella categoria Junior FIG e Senior FIG, dove la rotazione era prevista su quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro), sono scese in pedana atlete provenienti da società italiane e non come la la ginnasta polacca Liliana Lewinska - già medaglia oro alle clavette e nastro al recente Mondiale Junior a Cluj-Napoca - nonché le ginnaste Senior Emilia Heichel (Polonia) e Julia Neumann (Austria) presenti agli ultimi Campionati del Mondo a Valencia. Nella categoria Junior FIG, Emma Fratti, sempre espressiva e sicura, si è classificata 4ª, seguita al 7° posto dalla grintosa Gioia Casali e al il 10° e 11° posto da Gloria Ambrogiani e Eva Bombagioni, mentre Matilde Tamagnini, nella categoria Senior FIG, ha concluso in 14ª posizione nella classifica ALL-AROUND, dopo una buona esecuzione dei suoi quattro esercizi. Le atlete federali biancazzurre hanno gareggiato dimostrando grande determinazione e grinta, proponendo in alcuni casi esercizi di nuova composizione, testati per la prima volta in pedana proprio in questa occasione, in attesa delle prossime competizioni previste dal programma agonistico federale italiano. Nella speciale classifica dei Piccoli Stati hanno partecipato le atlete FIG di San Marino e del Lusssemburgo. Nella categoria Junior, le atlete Emma Fratti e Gioia Casali hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo posto mentre il terzo posto del podio è stato conquistato dall’atleta del Lussemburgo. Non essendoci atlete del Lussemburgo nella categoria senior FIG, sul primo gradino è salita l’atleta di San Marino, Matilde Tamagnini.

