Emma Pelliccioni trionfa a Riccione. Alletti avanza nel trofeo “Envikem"

Emma Pellicioni si è aggiudicata il titolo Under 16 nella tappa del circuito “Joma Junior Tour” andata in scena nei giorni scorsi al TC Riccione. La tennista biancazzurra si è imposta in finale su Vittoria Muratori con un doppio 6-3. È invece in corso di svolgimento, sui campi del CT Cicconetti, il trofeo “Envikem”, torneo nazionale open femminile con 1500 euro di montepremi. Nel tabellone finale avanza Silvia Alletti che, appena rientrata dal Festival Olimpico della Gioventù Europea a Banskà Bystrika, ha centrato il successo su Viola Angelini (4-6 6-4 11-9) e sulla 2.6 Anita Picchi (7-5 6-3). Oggi scenderà in campo per il terzo turno contro la 2.6 Elena Pavolucci. Si è fermato al primo turno, invece, il cammino di Giorgia Benedettini, che ha dovuto cedere alla portacolori del TC Faenza Sandy Mamini (6-2 6-1 il risultato). Talita Giardi, dopo la vittoria al primo turno sulla 2.8 Ilaria Morgillo (6-3 6-3) ha perso al secondo turno contro Teresa Cinquino (6-2 6-2). Benedettini e Giardi giocheranno il Conclusione di Terza Categoria.

Cs Federazione Sammarinese Tennis