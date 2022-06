Emma Pelliccioni trionfa nel torneo di Quarta Categoria Titano

Emma Pelliccioni trionfa nel torneo di Quarta Categoria Titano.

Emma Pelliccioni si è aggiudicata la vittoria del torneo di Quarta Categoria femminile Titano, andato in scena sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo nei giorni scorsi, con finale disputata nel tardo pomeriggio di ieri. La sammarinese si è imposta nel torneo di casa superando in finale la portacolori del Ct Pietracuta Mia Ciacci per 6-3 7-5. A premiare le due finaliste sono stati il presidente del CAST Mauro Chiaruzzi e il giudice del torneo Maria Pia Oliveri, con i premi gentilmente offerti da Tennis Fun Rimini e Intersport San Marino.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis

