Emozione e competizione alla San Marino Welcome Cup Padel 2023

Emozione e competizione alla San Marino Welcome Cup Padel 2023.

L'evento sportivo "San Marino Welcome Cup Padel" ha brillato nella sua prima edizione, svoltasi con successo il 30 luglio presso il centro sportivo Wonderbay a San Marino. L'iniziativa è stata ideata da Mauro Duca in collaborazione con San Marino Welcome, Event Organizer, e con il prezioso supporto di AC&D Solutions e Mondo Immagine Travel come sponsor ufficiali. L'atmosfera era elettrizzante al torneo d'esibizione di Padel, poiché ben 12 celebrità ed ex calciatori di fama mondiale si sono riuniti per sfidarsi in una gara amichevole, mostrando tutta la loro passione per questo affascinante sport. Tra le stelle che hanno calcato il campo, abbiamo avuto il piacere di ammirare giocatori del calibro di Fuser, Annoni, Cravero, Dida, Eranio, Serginho, Orsi, Marchegiani, Marcolin, Zaccardo, Agostini e Lorenzini. Il torneo si è svolto all'insegna della competizione amichevole, dove gli ex colleghi professionisti hanno dimostrato ancora una volta le loro abilità e la dedizione verso il Padel, conquistando il pubblico presente con emozionanti match sul campo. Il podio della San Marino Welcome Cup Padel ha visto primeggiare la coppia formata da Marchegiani e Annoni, che hanno conquistato con merito il primo posto. Al secondo posto, invece, si sono classificati Dida e Eranio, dimostrando grande talento e determinazione. Infine, il terzo gradino del podio è stato guadagnato da Marcolin e Orsi, che hanno stupito il pubblico con il loro spirito di squadra e le abilità tecniche. La classifica ha visto seguire Zaccardo e Lorenzini al quarto posto e le coppie: Agostini/Serginho, Tirapelle / Rancati, Fuser/Cravero e Duca/Tavola. I vincitori della competizione sono stati premiati dal presidente della Federazione Tennis Sammarinese, Christian Forcelli e dal giornalista di Sky, Stefano Meloccaro durante la cena di gala della 30^ edizione degli Internazionali di Tennis San Marino. L'atmosfera durante la serata è stata resa ancora più speciale grazie alla presenza del noto comico Andrea Vasumi di Zelig, che ha intrattenuto tutti gli ospiti con la sua sagace simpatia. Le parole di Mauro Duca a fine premiazione: “Un ringraziamento speciale alla Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport e alla Segreteria di Stato per il Turismo per aver patrocinato l'evento, contribuendo al suo grande successo. Grazie al padrone di casa Cristian Forcellini e alla Federazione Tennis Sammarinese per la calorosa accoglienza. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori dell'evento, David Bologna, Giacomo Vespignani ed Edoardo Allasia, che con dedizione e impegno hanno reso possibile la realizzazione di questo indimenticabile torneo. Un plauso va anche a Gaetano Lacitignola per il prezioso contributo nella gestione della comunicazione e delle attività sui social media”. La San Marino Welcome Cup Padel ha dimostrato il suo potenziale nel riunire sia gli appassionati di sport che il pubblico in generale, suggellando un momento di connessione, sportività e divertimento.

San Marino Welcome Cup Padel

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: