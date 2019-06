Emozioni e medaglie dalle atlete Mya Gym

Domenica 16 giugno la squadra della FSG, composta da 13 ginnaste provenienti dalla Mya Gym e dalla SSG, ha preso parte alla 14a edizione del Torneo Internazionale di ginnastica ritmica presso il Palazzetto dello Sport di Foligno. All’elevato standing del torneo, presenti sia diverse società italiane che rappresentative provenienti da Germania, Ungheria, Bosnia, Spagna, Stati Uniti e Messico, si è aggiunto anche il clima torrido che però non ha impedito alle ginnaste, accompagnate dalla Tecnica Federale Monica Leardini, di effettuare buone prestazioni e di conseguire buoni risultati in tutte le categorie. Nella categoria Children A, la nostra Carol Michelotti ha fatto levare in alto le note dell’inno di San Marino piazzandosi, con una splendida gara, al 1° posto alla fune, confermandosi poi al corpo libero con un altrettanto importante 2° posto A seguire nella categoria Junior livello A, prima alla palla e poi alle clavette, le ginnaste Mya Gym hanno confermato le loro qualità: Caterina Arcangeli si è piazzata rispettivamente al 7° ed all’ 8° posto mentre Annalisa Vannoni, non in perfetta forma, ha occupato 11° e 16°posto. Nel pomeriggio si sono cimentate le ragazze della categorie Girls livello A e Senior livello A, che hanno visto scendere in pedana Gloria Ambrogiani, Emma Guida ed Elettra Massini. Emma ha ottenuto uno splendido 4° posto alle clavette a cui si è aggiunto un buon 9°posto alla palla, Gloria, all’esordio in una gara con la FSG, ha portato a casa un 8° posto la corpo libero ed un 14° alle clavette. Infine la giornata ha portato ancora grandi soddisfazioni alle ragazze perché Elettra ha, dapprima, conquistato un 4° posto alle clavette e poi un bellissimo 1° posto al nastro facendo suonare per la seconda volta in giornata l’inno di San Marino ed emozionando ancora di più il folto gruppo dei genitori al seguito delle atlete . Tutta la spedizione ha raggiunto buoni risultati, segno evidente del buon lavoro svolto dalle tecniche di entrambe le società supportate dalla FSG. Adesso qualche giorno di meritata vacanza e poi sotto con le nuove sfide che attendono le nostre ragazze già da settembre.