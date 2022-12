Emozioni e medaglie per l'Open International Karate for Kids 1° Memorial Riccardo Salvatori

La scorsa domenica è andata in scena al Multieventi Sport Domus di Serravalle l’Open International Karate for Kids 1° Memorial Riccardo Salvatori, manifestazione organizzata della Federazione Sammarinese Arti Marziali, guidata dal presidente Maurizio Mazza, in collaborazione con l’associazione CSEN Italia nella persona di Delia Piralli. La gara di karate è stata rivolta ai bambini e ragazzi dai 5 agli Under 14 ed è stata fortemente voluta dalla Fesam per commemorare il Maestro Riccardo Salvatori, Direttore Tecnico sportivo del settore karate, scomparso nel 2021. Bilancio positivo dal punto di vista dei risultati per i giovani atleti sammarinesi. Emma Missiroli e Cristel Battistini ottengono il primo posto nel kata cinture arancio e kumite palloncino. Vittoria di A-Jhay De Benedetto nel kata cinture gialle e bronzo nel kumite palloncino. Seconda posizione per Gabriel Roman nel kata cinture gialle e bronzo nella seconda classifica del kumite palloncino. Nei percorsi successi di Giacomo Andreini e Michele Polverelli; secondo posto di Mattia Puerini e quarta posizione per Cristian Podeschi. Primo posto di Mattia Matteini nel kata, seguito da Ilari Torres e Francesco Biordi. Tutti i risultati dei karateki biancazzurri hanno comportato al settimo posto della classifica a squadre del San Marino Shotokan Club Karate. Il presidente federale Maurizio Mazza vuole ringraziare tutti coloro che hanno presenziato all’evento - circa 400 partecipazioni in tutte le categorie -, il quale ha vissuto anche momenti molto emozionanti specialmente durante il ricordo del Maestro Salvatori.

c.s. Cons