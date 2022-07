Entusiasmo ed energia parole chiave del ritiro dello United Riccione

Procede a gonfie vele il ritiro precampionato dello United Riccione che prepara la sua prima stagione in Serie D a Gamberale (CH) all’Hotel Villa Danilo e sul campo in erba di Ateleta (AQ). I ragazzi di Mattia Gori dividono il lavoro su due allenamenti al giorno sfruttando i momenti liberi per recuperare nelle ampie aree verdi della zona. La rosa coinvolta negli allenamenti è quella presentata in conferenza stampa dal Presidente Pasquale Cassese e dal Direttore Sportivo Giacomo Laurino. Gli ultimi calciatori presentati nei giorni scorsi sono i difensori Fernandez Ferreira Rui Pedro (2002), Lorenzo Contessa (2002), Giacomo Colombo (2003), i centrocampisti Pinto Rodriguez Celino Artur (2004), Mady Abonckelet (1998), il portiere Michele Pezzolato (2004) e l’attaccante Riccado Maria D’Antoni (2002). Nella giornata di domani primi schemi, Gori e il suo staff hanno infatti organizzato un’amichevole in famiglia.

c.s. SSD United Riccione

