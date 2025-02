Esami cinture colorate Taekwondo

Nella duplice veste di Responsabile del Settore Giovanile, nonché Addetto Stampa e Comunicazione del Club Taekwondo San Marino, ho il piacere di rendere noto quanto segue: Ieri sera giovedì 14 febbraio 2025, presso la Palestra Taraflex Verde Sport Domus di Serravalle, alla presenza della commissione tecnica formata dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani e Giovanni Ugolini (tutti c.n. 6° dan), nonché Manuele Crescentini e Gino Zaghini (entrambi c.n. 4° dan), si è svolta la I^ sessione esami dell’anno 2025 per le cinture colorate. I 10 candidati che si sono presentati, hanno superato brillantemente la rispettiva prova, assumendo il grado come a fianco di ciascuno indicato: 1) Anna BERTI - 2° kup (cintura rossa); 2) Matthieu MOUGEOT - 2° kup (cintura rossa); 3) Davide BALDUCCI - 3° kup (cintura blu-rossa); 4) Alessandro ROSSI - 4° kup (cintura blu); 5) Liam ROSSI - 4° kup (cintura blu); 6) Alessia BECCARI - 5° kup (cintura verde-blu); 7) Diego GUGLIOTTA - 5° kup (cintura verde-blu); 8) Nadia BETTI - 6° kup (cintura verde); 9) Sebastien MOUGEOT - 7° kup (cintura giallo-verde); 10) Leon NANNI PRIORE - 8° kup (cintura gialla). L’ottimo esito delle prove individuali dimostra, ancora una volta, che gli Allievi stanno progredendo tecnicamente grazie all’ottimo lavoro svolto dai Maestri del Club Taekwondo San Marino, che sono tutti qualificati e riconosciuti dalla Federazione WT (World Taekwondo). L’attività ufficiale ora prosegue, in vista dei prossimi impegni in programma.

cs Giovanni UGOLINI

