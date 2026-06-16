Esami Cinture Nere Isshinryu Karate Club San Marino

Importanti traguardi per gli allievi dell’Isshinryu Karate Club, affiliato alla Federazione Sammarinese Arti Marziali (FESAM), che al termine della stagione sportiva 2025-2026 prima della pausa estiva, hanno sostenuto martedì 9 e giovedì 11 giugno presso il Dojo della palestra Ex Mesa di Serravalle, gli esami per la Cintura Nera. Melissa Nanni dopo ventidue anni di impegno e passione conquista la Cintura Nera Ni-Dan (Secondo Dan). Melissa ha affrontato l’esame sotto la guida dei Sensei Mauro Casadei, Alessandro Mularoni e Marcello Santini, dimostrando una preparazione tecnica di alto livello e una profonda maturità marziale. Nel corso della prova ha eseguito con precisione ed efficacia i kata (forme con e senza armi) previsti dal programma e affrontato le sessioni di kumite (combattimento), confrontandosi con le altre cinture nere presenti, che hanno contribuito a sostenerla e accompagnarla in questo importante momento del suo percorso. I Sensei hanno espresso grande soddisfazione non solo per l’eccellente esecuzione dell’esame, ma anche per la costanza, l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni, oltre al profondo rispetto verso la disciplina che Melissa continua a praticare con autentica passione. Il conseguimento del Ni-Dan rappresenta il coronamento di un percorso iniziato oltre vent’anni fa e testimonia come la crescita nel karate sia il risultato di studio, perseveranza e continuo miglioramento personale. Gli stessi valori sono stati espressi anche da Federico Stolfi che ha conseguito il Secondo Dan e da quattro ragazzi cresciuti nel settore giovanile del club che hanno conseguito con merito la cintura Nera Sho-Dan (Primo Dan). Caribotti Enrico 24 anni, Grandi Danny 18 anni, Gaidella Eleonora 17 anni e Casadei Luis Enrico di 16 anni, tutti ragazzi impegnati da anni nella specialità del Kumitè (combattimento) con il raggiungimento di ottimi risultati ai tornei ai quali hanno partecipato in Italia e nel resto dell’Europa. L’esame si è svolto alla presenza di familiari, amici e degli allievi della scuola, trasformandosi in una vera e propria celebrazione dei valori che caratterizzano il karate. Grazia, gentilezza, forza interiore e determinazione sono qualità che contraddistinguono lo spirito di questa antica arte marziale. L’Isshinryu Karate Club e la Federazione Sammarinese Arti Marziali si congratulano con tutti gli allievi per il prestigioso risultato raggiunto, augurando loro di proseguire con entusiasmo il proprio cammino nel karate, nel segno dei valori di disciplina, rispetto e miglioramento continuo che questa arte marziale insegna.

C.s. - Isshinryu Karate Club San Marino







