Esami di fine corso per la FSAS, 24 nuovi brevetti tra sub e apnea

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha organizzato il classico appuntamento per gli esami di fine corso in mare per i brevetti da 1° e 2° e 3° grado sub che abilita rispettivamente a 18 - 30 - e 42 metri di profondità e 1° grado apnea (8 metri). Il tutto si è svolto all’Argentario. Il programma ha visto la partenza sabato mattina verso l’isola di Giannutri, dove erano previste le prime due immersioni d'esame accompagnati dagli istruttori per l’abilitazione, mentre domenica l’ultima immersione delle tre previste in Costa Argentario. Il gruppo impegnato era formato da 35 persone, di cui 24 gli allievi impegnati nell'esame. Durante il corso sono state affrontate lezioni di teoria per spiegare i vari aspetti legati all'immersione e sessioni di prove in piscina con l'utilizzo delle attrezzature. In mare sono stati messe in pratica, quanto appreso durante il corso soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. La FSAS vanta una esperienza quarantennale e cerca di preparare al meglio i futuri subacquei. Il brevetto rilasciato ha validità internazionale CMAS - FSAS riconosciuto in tutto il mondo. Elena Benedettini, Mirco Romualdi, Elena Marinoni, Alessio Gai, Roberto Rossini, Luca Sacanna, Francesca Scaramucci hanno ottenuto la certificazione di 1° grado sub, resa grazie possibile grazie all’aiuto degli istruttori Fabrizio Giacomoni, Michele Cellarosi, Davide Migliarini, Leonardo Zafferani e Federico Borrillo. Brevetto di secondo grado raggiunto per Roberto Gheorghita, Michelangelo Pellegrini e Nicolas Baldacci seguiti da Joseph Zonzini e Andrea Garavini. Denis Forcellini, Cristina Beccari, Fabia Massimi, Davide Mularoni e Marcello Forcellini, seguiti dai tecnici Patrizio Giordani e Lauretta Scampini, hanno invece ottenuto quello di terzo grado. Otto i certificati emessi di primo grado per l’apnea: Omar Donati, Maila Mocellini, Vanessa Di Tella, Gianluca Lentini, Matteo Cuoghi, Nina Bollini, Micol Giovannini, Luca Annibali e Larysa Severtsava sotto la guida degli istruttori Leonardo Sansovini, Luca Ravaglioli e Matteo Del Bianco. “Complimenti ai nuovi brevettati e un grande ringraziamento agli istruttori che con tanta passione portano avanti la scuola con ottimi risultati - ha affermato il presidente federale, Leonardo Sansovini —. Come sempre la raccomandazione per chi vuole intraprendere un corso subacqueo è quella di affidarsi sempre a scuola seria. Con la giusta conoscenza e insegnamenti la subacquea è una disciplina divertente”.

C.s. - CONS







