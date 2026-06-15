Esami e passaggi di cinture per il San Marino Shotokan Club Karate



Tempo di esami per 30 atleti del San Marino Shotokan Club Karate, che alla palestra ex Mesa di Serravalle hanno effettuato gli esami relativi ai passaggi di cintura seguiti dai Maestri Maurizio Mazza, Claudio Giuliani, Emanuel Santolini, Alessandro Mazza, Silvia Gennari, Michele Callini e Davide Maiani con l’aiuto degli aspiranti istruttori Michele Santi, Lorenzo Bollini e Denise Bertozzi.



Dopo il saluto iniziale e la fase di riscaldamento, la sessione di esami è iniziata con la prova del Kion sotto la direzione di Alessandro Mazza con l’aiuto di Davide Maiani e Lorenzo Bollini, e successivamente quella del Kumite, dedicata al combattimento e tutto quello che concerne la disciplina delle arti marziali, esaminati dai maestri Emanuel Santolini e Michele Callini con Michele Santi, per concludere con il Kata (forme) seguita dai maestri Claudio Giuliani e Silvia Gennari.



Tutti gli atleti hanno conseguito il grado superiore con grande merito, mettendosi in evidenza. Da sottolineare come i maestri del San Marino Shotokan Club Karate abbiano, con il loro impegno e dedizione, fatto in modo che i giovani raggiungessero un adeguato livello di preparazione tecnica, fisica e agonistica.



Il livello generale della scuola del San Marino Shotokan Club Karate, con l’attività nelle palestre di Cailungo, Murata e Serravalle, è considerevolmente cresciuto e in linea con le direttive impartite dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali in vista dei futuri appuntamenti internazionali. La supervisione del maestro Maurizio Mazza ha favorito nella stagione appena conclusa che il gruppo di giovani agonisti abbiano ottenuto ottimi risultati in tutte le gare affrontate.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Arti Marziali











