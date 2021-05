Esito esami cinture colorate Taekwondo San Marino

Esito esami cinture colorate Taekwondo San Marino.

Nella veste di Presidente del Club Taekwondo San Marino, ha il piacere di comunicare che nella serata del 27 maggio 2021, presso la Palestra Taraflex Verde Sport Domus di Serravalle, con la supervisione della commissione tecnica formata dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani, Giovanni Ugolini (tutti c.n. 5° dan), nonché Manuele Crescentini e Gino Zaghini (entrambi 3° dan), si è svolta la I^ sessione esami del 2021 per il passaggio di grado nelle cinture colorate. Tutti i 21 atleti hanno superato brillantemente la rispettiva prova, assumendo il grado come a fianco di ciascuno indicato: Thomas ALBANI - 1 kup (cintura rosso-nera) Federico AMATI - 1 kup (cintura rosso-nera) Giulia Maria BARULLI - 1 kup (cintura rosso-nera) Sara CHAHHAR - 2 kup (cintura rossa) Alessandro GIOVAGNOLI - 4° kup (cintura blu) Anna BERTI - 6 kup (cintura verde) Alessia BECCARI - 7° kup (cintura giallo-verde) Leonardo BORIA - 7° kup (cintura giallo-verde) Thomas BUCCI - 7° kup (cintura giallo-verde) Gabriel CASALI - 7° kup (cintura giallo-verde Filippo FIORENTINI - 7° kup (cintura giallo-verde) Gea GASPERONI - 7° kup (cintura giallo-verde Stefano GIANNONI - 7° kup (cintura giallo-verde) Nicola REFFI - 7° kup (cintura giallo-verde Cristian ZANNONI - 7° kup (cintura giallo-verde Maria Chiara BARULLI - 8 kup (cintura gialla) Iago BERARDI - 8 kup (cintura gialla) Andrea GIARDI - 8 kup (cintura gialla) Marino MARONCELLI - 8 kup (cintura gialla) Emanuele SANTI - 8 kup (cintura gialla) Matteo SANTI - 8 kup (cintura gialla) L’esito interamente favorevole degli esami mette in evidenzia l’ottimo lavoro svolto dai Maestri del Club Taekwondo San Marino, che, si ricorda, sono tutti qualificati e riconosciuti dalla Federazione WT (World Taekwondo) e che gli allievi stanno migliorando tecnicamente e moralmente. L’attività ufficiale ora prosegue, in vista dei prossimi impegni in cartello.

Cs Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)



