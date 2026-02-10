ETU Grand Prix Qualification Event - Top Tirana Trophy 2026 - E6 14



Sono da poco terminate le vacanze di fine anno, durante le quali il team agonistico del Taekwondo San Marino ha sempre mantenuto la sua preparazione competitiva in vista dei prossimi impegni in programma.

È appena del 1° febbraio la notizia ufficiale che Alessandro Giovagnoli (cintura nera 1° poom - cat. junior -78 kg), grazie agli esaltanti risultati personali del 2025, ha scalato le posizioni del ranking europeo, sino a raggiungere la 7^ posizione assoluta con 58 punti e sarà proprio lui a dare vita al primo appuntamento internazionale del 2026 per il team bianco-azzurro.

Infatti, seguito sull’ottagono di gara dal Coach nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), sarà in scena, il 14 e 15 febbraio, all’ ETU Grand Prix Qualification Event - Top Tirana Trophy 2026. Una competizione internazionale E-6 (quindi 60 punti al vincitore di categoria) di grande spessore che richiama in terra albanese tutti i migliori giovani junior d’Europa.

Una nuova occasione per confrontarsi e quindi migliorare il proprio bagaglio tecnico agonistico per il nostro Alessandro e, perché no, magari conquistare altri punti preziosi per il palmares personale.

Questo sarà il primo degli impegni per il team San Marino, ad esso seguiranno, nell’immediato l’Insubria Cup a Busto Arsizio (VA) il 21-22 febbraio (dove Giovagnoli lo scorso anno vinse l’oro) e poi tutte le altre gare, fra le quali occorre segnalare i Mondiali Junior ad aprile in Uzbekistan e, nell’anno solare, sicuramente i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto alla fine di agosto.

Per completare il cerchio delle attività agonistiche, la nuova FESAT (Federazione Sammarinese Taekwondo), dopo la scissione dalle altre Arti Marziali, sta già organizzando, in territorio sammarinese, la 3^ edizione dell’Open di San Marino in calendario per l’ultimo week end di giugno a Serravalle, presso la sala grande della Sport Domus che, lo scorso anno, ospitò oltre 520 atleti.

Quindi, per tutti, Insegnanti ed Atleti, un anno molto impegnativo, ma anche una nuova opportunità di crescita agonistica e morale, confrontandosi con tantissimi altri giovani atleti di tutto il globo, sperando di arricchire il già considerevole medagliere che conta complessivamente 354 trofei.

Nel frattempo, gli altri insegnanti, che hanno già iniziato gli allenamenti anche per amatori e piccoli nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus Taraflex verde “C” a Serravalle, sono a completa disposizione di chi volesse provare, senza alcun pericolo, quella bellissima Arte Marziale e Sport Olimpico che è il Taekwondo.



Comunicato stampa

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Presidente FE.SA. T. - Federazione Sammarinese Taekwondo)

Foto: Alessandro Giovagnoli (1° poom junior -78 kg)

con il Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan)











