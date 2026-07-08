Eurocup IMAC, positivo debutto dei piloti sammarinesi a Udine

È iniziata con la tappa italiana di Udine la partecipazione dei tre piloti sammarinesi all'Eurocup IMAC 2026. Quattro intensi giorni di gara, disputati sotto il caldo torrido friulano, con oltre 90 atleti in gara divisi in quattro categorie e con cinque programmi acrobatici da eseguire, di cui due sconosciuti. Si mette in mostra Sebastiano Silvestri, che conclude la gara al secondo posto assoluto vincendo uno dei due programmi sconosciuti. Cristian Selva, alla seconda partecipazione nell’Unlimited, la massima categoria, ha terminato al settimo postodimostrando grande maturità di pilotaggio. Cristian Selva è stato l’unico dei Titani a partecipare anche nel Freestyle, la classe più spettacolare per prestazioni e qualità dei piloti nella quale ha raggiunto la finale, chiudendo all'ottavo posto assoluto. Per Massimo Selva un weekend leggermente sottotono con il sedicesimo posto finale. Le prossime tappe europee alle quali saranno presenti anche i piloti sammarinesi sono quelle di Ivancice (Repubblica Ceca) dal 28 al 30 agosto, Jakabszállás (Ungheria) dal 3 al 6 settembre e Cartagena, in Spagna, dal 25 al 27 settembre.



c.s. CONS / FAS









