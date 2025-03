European Qualifiers: San Marino Outlet Experience al fianco della Nazionale di San Marino

San Marino Outlet Experience scende in campo al fianco della Nazionale di San Marino. In occasione della prima partita casalinga delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 si attiva un’importante partnership tra l’Outlet e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per il 2025. San Marino Outlet Experience sarà, infatti, centro accrediti per le partite della Nazionale e ospiterà il Fan Village targato Tifo Titano. Nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 marzo, nella Event Plaza, saranno allestite tre aree tematiche dover poter provare tante attività divertenti che hanno come obiettivo sensibilizzare all’inclusione. Si comincerà domenica, dalle 15:00 alle 19:00, con l’intrattenimento dei PopStreet Soccer, freestyler che ì si esibiranno nell’arte del palleggio acrobatico a ritmo di musica. Lunedì 23 marzo il Fan Village attenderà i tifosi dalle 15:30 alle 19:30. Nei due campi da calcetto allestiti sarà possibile provare il calcio camminato e il calcio per ipovedenti. Saranno proposte attività di football shoot, bin shots, calcio-tennis, bowling con pallone da calcio e biliardino umano. Ci sarà, inoltre, un’area dedicata ai giochi che hanno fatto divertire intere generazioni: il calcio balilla e il subbuteo. Saranno proposti quiz a squadre a tema calcistico e ci saranno due postazioni dedicate ai videogiochi e al loro utilizzo in modo responsabile.

IN VENDITA IL MERCHANDISING DELLA NAZIONALE

A partire da questo weekend, inoltre, sarà inoltre possibile acquistare il merchandising della Nazionale sammarinese presso la boutique Il Lanificio, nell’ambito di una collaborazione più ampia con la FSGC che prevede anche la fornitura degli abiti di rappresentanza indossati dai componenti dello staff tecnico e operativo del team.

c.s. San Marino Outlet Experience