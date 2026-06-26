Europei dei Piccoli: Stati Malta – San Marino 111-68

San Marino va ko contro Malta nell’ultima partita del girone e la ritroverà sabato alle 19.30 in semifinale.



Le gare di oggi hanno determinato la classifica finale delle quattro squadre, con Malta al primo posto, Andorra al secondo, Gibilterra al terzo e San Marino al quarto. Sabato alle 17 si giocherà Andorra-Gibilterra, mentre alle 19.30 sarà di nuovo Malta-San Marino.



La cronaca



La gara di oggi ha visto i ragazzi di coach Rossini giocare un primo quarto più che buono, con Malta che però ha preso il largo nel secondo per poi dilagare nella ripresa.



Nel primo periodo la formazione maltese conduce, ma San Marino riesce a rispondere colpo su colpo, tornando da un distacco significativo fino al 18-12 con la tripla di Riccardi. I liberi di Ugolini fissano il -6 a fine primo sul 20-14, ma nel secondo periodo la gara cambia.



Kurt Cassar e Deguara segnano a ripetizione, con la difesa sammarinese che non riesce a essere efficace come in diversi possessi del primo periodo. Anche l’attacco non riesce a produrre più come prima e al 17’ è 41-20 sul canestro di Nathan Xuereb.



La gara ha preso una direzione precisa e il 50-26 dell’intervallo è già una sentenza, perché Malta non rallenta. Il divario resta con costanza sopra le venti lunghezze di margine, poi ecco un’altra accelerata maltese con Gouder per il 67-35 del 24’. L’82-51 di fine terzo lascia tutto sommato inalterato l’ordine delle cose e nel quarto periodo Malta allunga ancora fino a raggiungere il 111-68 conclusivo.



Malta – San Marino 111-68



Malta: A.F. Pace 8 (1/1, 2/2), I.F. Pace 4 (1/2), Falzon 6 (2/4 da tre), K. Cassar 21 (7/11, 2/4), N. Cassar 2 (0/1, 0/2), Fabri 4 (0/2, 1/3), Tucker 11 (1/2, 3/9), N. Xuereb 12 (3/3, 1/4), K.J. Xuereb 4 (2/3), Gouder 21 (3/4, 5/7), Sjoberg 2 (1/1, 0/1), Deguara 16 (8/8).

All.: Ferrante.



San Marino: Mularoni 6 (0/2, 2/3), Macina 3 (0/2, 1/2), Cadiman 17 (4/8, 3/6), Ugolini 17 (4/10, 2/5), Merlini 8 (4/5), Borello (0/1 da tre), San Martini 4 (2/2, 0/3), Falcioni 6 (3/8, 0/1), Riccardi 5 (1/3, 1/6), Tura 2 (1/2, 0/2), Biordi ne.

All.: Rossini.



Parziali: 20-14, 50-26, 82-51.



Note: tiri liberi Malta 9/16, San Marino 3/4. Rimbalzi Malta 44 (Gouder 9), San Marino 32 (Merlini 8). Assist Malta 33 (N. Cassar 7), San Marino 14 (Riccardi 4).







