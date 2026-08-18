Europei di Atletica: buona prova di Alessandra Gasparelli a Birmingham

Europei di Atletica: buona prova di Alessandra Gasparelli a Birmingham.

Buona prestazione di Alessandra Gasparelli ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Birmingham. La velocista sammarinese ha corso i 100 metri in 11”60, ottenendo un risultato di valore in una competizione di altissimo livello internazionale. Il tempo, tuttavia, non è stato sufficiente per permetterle di superare il turno: le avversarie, infatti, hanno fatto registrare prestazioni migliori per pochi decimi di secondo. Resta comunque una prova positiva per Alessandra, che ha avuto l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori velociste del panorama europeo e internazionale, maturando un’importante esperienza in una delle competizioni più prestigiose dell’atletica leggera. La prestazione di Birmingham conferma il buon momento di forma della giovane sammarinese e il valore del lavoro svolto insieme al suo allenatore Dan Mitica, in vista del prossimo importante appuntamento: i Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma alla fine di agosto. Un appuntamento particolarmente importante per l’atletica sammarinese e per l’intera rappresentativa di San Marino, chiamata ancora una volta a competere ai massimi livelli e a portare con orgoglio i colori biancazzurri. Complimenti ad Alessandra e al suo allenatore Dan Mitica per questa importante esperienza internazionale!

C.s. Federazione Sammarinese Atletica Leggera

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