Europei di nuoto pinnato: i sammarinesi rientrano con prestazioni in crescita e miglioramento.

Si è concluso a Olsztyn, in Polonia, presso l'impianto olimpico Recreational and Sports Water Center "Aquasfera" , il Campionato Europeo Assoluto CMAS di nuoto pinnato indoor. La si è aperta ufficialmente mercoledì 16 luglio con la cerimonia inaugurale , che ha visto sfilare la manifestazione le delegazioni partecipanti e ascoltare i discorsi delle autorità, tra cui il Presidente della Federazione Polacca e il Ministro dello Sport. A rappresentare San Marino, un gruppo motivato e ben preparato di atleti: Emma Bollini, Sofia Fratti, Federico Fabbri e Camilla Sansovini guidati dal tecnico Fabio Donati . I biancazzurri hanno affrontato la competizione con determinazione e spirito di squadra, confrontandosi con alcune delle più forti nazioni europee, tra cui Germania, Grecia, Francia e Ungheria. Giovedì 17 si è aperto il programma gare con le prove dei 50 apnea . In vasca Sofia Fratti , che ha subito messo in mostra un'ottima condizione, migliorando il proprio tempo di ben un secondo e mezzo. Buona anche la prova di Camilla Sansovini , in linea con le sue prestazioni stagionali. Venerdì è stata la volta dei 50 pinne : Emma Bollini ha centrato il suo miglior tempo personale, mentre Sansovini ha confermato la sua affidabilità in gara. Sabato tutti gli atleti sono tornati in acqua, mostrando una crescita collettiva; Camilla Sansovini ha brillato nei 100 pinne, migliorando il personale; Federico Fabbri ha limato qualche decimo nei 100 pinne; Emma Bollini ha confermato il suo trend positivo, con un ulteriore miglioramento, e Sofia Fratti ha registrato un ottimo tempo nei 50 mono. Domenica , nell'ultima giornata di gare, Fratti ha chiuso in bellezza i suoi 100 mono, realizzando il miglior tempo personale. Meno fortunata la gara di Fabbri nei 200 pinne, dove un calo di concentrazione lo ha portato a un tempo leggermente superiore al proprio standard. Il tecnico Fabio Donati ha così commentato: "Sono molto soddisfatto, non solo per i risultati cronometrici, ma per l'atteggiamento con cui i nostri atleti hanno affrontato la competizione. È un segnale chiaro della loro crescita, non solo sportiva ma anche personale. Torniamo a casa con risultati concreti, tutti hanno migliorato i propri tempi. Per una piccola federazione come la nostra, è un grande traguardo." L'esperienza di Olsztyn rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita della squadra sammarinese, pronta ora a guardare con fiducia ai prossimi impegni internazionali.



c.s. FSAS

