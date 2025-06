Europei di nuoto Under 23: il bilancio del DT Corsetti

Si è conclusa oggi l'esperienza di Giacomo Casadei ai Campionati Europei Under 23 in Slovacchia. Dopo la buona prova di giovedì nei 50 rana, il nuotatore biancazzurro ha affrontato ieri le batterie dei 200 rana, nuotati in 2.21.80, per poi tornare in vasca questa mattina sulla distanza dei 100 metri, chiusi in 1.04.16. "In questi Europei Under 23 Giacomo ha ottenuto risultati al di sotto delle potenzialità, che sono rimasti inespresse - il commento del direttore tecnico Luca Corsetti -. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere la forma raggiunta in occasione dei Piccoli Stati di un mese fa, che sono stati affrontati con massimo entusiasmo. Ora ci aspetta l'ultima parte dell'anno che culminerà con i Campionati Italiani: il tempo che ci dividerà dall'evento sarà giochi utilizzato per recuperare e chiudere l'anno positivamente".

c.s. FSN

