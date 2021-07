Europei di padel: la vittoria contro la Russia vale il 15° posto per i titani

Europei di padel: la vittoria contro la Russia vale il 15° posto per i titani.

Dopo la sconfitta di venerdì per 2-1 contro Monaco, si chiudono con un importante e sofferta vittoria sulla Russia gli Europei di Padel a Marbella per i biancazzurri. Il match che metteva in palio il 15° posto è stato al cardiopalma. Nel primo incontro Bertuccini - Giardi si sono imposti per 6-4 6-4 in una partita giocata punto a punto ed affrontata con intelligenza tattica senza concedere niente agli avversari. Equilibrio è la parola che meglio sintetizza il secondo incontro, che ha visto in campo Edoardo Berardi e William Forcellini.

I sammarinesi si sono imposti 7-6 nel primo set. Un altro tie-break ha deciso il secondo set a favore dei russi, dopo tre match point per i portacolori biancazzurri. Berardi - Forcellini, non si sono fatti condizionare e dopo una lotta durata due ore hanno chiuso con l'ennesimo tie - breack, 7-6 6-7 7-6 il risultato finale. Nel terzo ed ultimo incontro, ininfluente per l"esito del match, Galli-Vampa hanno ceduto per 6-4 4-6 ai forti russi Maniucou-Martynov, che escono imbattuti dagli Europei. Per il Capitano Stefano Pazzini “un 15° posto che lascia un po' di amaro in bocca dopo essere arrivati a 2 game dalla vittoria contro la Svizzera che ci avrebbe permesso di giocare per le posizioni dalla nona alla dodicesima, ma sicuramente questo Europeo va valutato come esperienza positiva per porre le basi future del padel sammarinese”.

Federazione Sammarinese Tennis

