Europei SCA: San Marino cede in finale alle Faroe e conquista l’argento

San Marino conquista l’argento nei Campionati europei Smalla Countries Association chiusisi oggi a Craigavon, in Irlanda del Nord. Una finale inedita, quella contro le Faroe, che gli scandinavi hanno vinto con merito. San Marino, dopo i tre ori ottenuti nel 2022, 2024 e 2025 aggiunge così un argento al proprio palmares. Una piazza d’onore impreziosita dai premi individuali ottenuti da Lorenzo Benvenuti (miglior schiacciatore); Matteo Bernardi (miglior centrale) e Nicolò Conti (miglior opposto).

Cronaca. S’inizia con San Marino che mette la testa avanti (11/9) ma le Faroe rimangono a ruota e sorpassano costringendo i titani al primo time-out sull’11/13. Due muri punto ribaltano la situazione (14/13) e si procede punto a punto. Sul 23/22 un attacco fuori degli isolani regala il primo set-point ai biancazzurri i quali ne approfittano subito con una battuta in salto di Elia Lazzarini che costringe la ricezione avversaria a rimettere direttamente in campo sammarinese permettendo al centrale Bernardi di schiacciare il punto decisivo (25/22). Nel secondo set sono gli scandinavi a prendere la testa (5/7) mettendo in mostra una battuta efficace, tanta difesa un muro difficile da affrontare. I biancazzurri sembrano trovare le contromisure e si portano sul 10/9 dopo un break di 4/0. Si va avanti punto a punto fino al 14/15, momento nel quale le Faroe piazzano un break di 3 a 0 (14/18) costringendo il ct Pascucci a chiamare time-out. I nordici hanno però preso ritmo e i loro attacchi continuano ad essere molto efficaci, allargano il divario (15/22) e portano a casa il parziale (22/25). Nella terza ripresa Rondelli e compagni partono forte (8/4) ma le Faroe rispondono con un parziale di 1/6 che rimette tutto in gioco. Anzi, gli isolani allungano (10/14) grazie a una difesa che regge gli attacchi sammarinesi (complice qualche errore di troppo). È proprio un errore in battuta che regala il 17/24 agli scandinavi che ne approfittano subito per chiudere (17/25). La quarta frazione è molto combattuta fin dall’inizio con i due team sempre vicinissimi nel punteggio. Sul 17 pari l’equilibrio si spezza in maniera definitiva: gli isolani aprono un break di sei punti che, in pratica, chiude set e partita (19/25).

“Abbiamo sofferto in ricezione e al centro ci hanno limitato, rendendo parzialmente inoffensivo il nostro gioco. Noi, da parte nostra, ci abbiamo messo qualche errore di troppo - è il commento del commissario tecnico Roberto Pascucci a fine partita. – Le Faroe sono state la squadra migliore del campionato e hanno meritato. Fisicamente e tecnicamente sono stati i più forti, niente da dire. Da parte mia c’è soddisfazione perché abbiamo portato dei giovani in nazionale ed è normale che oggi soffrissero un po’ la pressione ma sono prospetti che possono regalarci gioie in futuro. Pur non vincendo, ci siamo confermati ai vertici e anche questo è importante: stiamo dando continuità ai risultati”.

“Nel complesso i ragazzi sono stati bravissimi e hanno giocato una buona pallavolo – Ha affermato a fine partita il presidente federale Gigi Lazzarini. - Oggi siamo andati un po’ in crisi su alcune giocate ma va detto che affrontavamo una squadra molto dotata fisicamente e tecnicamente, con un palleggiatore davvero bravissimo. Per noi questo argento è senz’altro un buon risultato”.

Tabellino San Marino. Rondelli 3, Bernardi 6, Giri (L1), E. Lazzarini, Gasperoni, Benvenuti 18, Volpinari 1, Conti 14, F. Mazza 1, Garattoni 4, Bonfè 1. N.E.: D. Mazza. Ace 3; battute sbagliate 8; muri punto 5. C.T.: Roberto Pascucci.

Risultati:

GRUPPO A: Irlanda del Nord – Isole Faroe 1 a 3; Irlanda del Nord – Irlanda 3 a 0; Irlanda – Isole Faroe 0 a 3.

GRUPPO B: Liechtenstein – San Marino 0 a 3; Liechtenstein – Scozia 0 a 3; Scozia – San Marino 1 a 3.

SEMIFINALE 1: San Marino – Irlanda del Nord 3 a 1.

SEMIFINALE 2: Isole Faroe – Scozia 3 a 2.

FINALE 5° e 6° POSTO: Irlanda – Liechtenstein 2 a 3.

FINALE 3°e 4° POSTO: Irlanda del Nord – Scozia 0 a 3.

FINALE 1° e 2° POSTO: San Marino – Faroe 1 a 3.

CLASSIFICA FINALE. 1° Faroe. 2° San Marino. 3° Scozia. 4° Irlanda del Nord. 5° Liechtenstein. 6° Irlanda.

C.s. Federazione Sammarinese Pallavolo







