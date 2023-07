Europei Under 18 Division C in Azerbaijan San Marino in Gara a partire da domani

È la volta degli Europei in Azerbaijan per la Nazionale di San Marino Under 18 che, guidata da coach Piero Millina, è partita oggi e domani giocherà la sua prima partita a Baku con Monaco (ore 13). LA FORMULA. Anche in questo caso due gironi e nove squadre, con i nostri ragazzi in quello dispari, il B, assieme ad Andorra, Lussemburgo, Monaco e Gibilterra. Nel gruppo A, invece, Malta, Cipro, Moldova e i padroni di casa dell’Azerbaijan. Le prime due di ogni raggruppamento si incroceranno in semifinale, tutte le altre sfideranno le rimanenti dell’altro girone per determinare la classifica dal quinto al nono posto.

IL CALENDARIO DI SAN MARINO Sabato 29 luglio – San Marino vs Monaco (ore 13) Domenica 30 luglio – San Marino vs Lussemburgo (ore 15.30) Lunedì 31 luglio – San Marino vs Gibilterra (ore 15.30) Giovedì 3 agosto – San Marino vs Andorra (ore 15.30) LO STAFF Capo allenatore – Piero Millina Assistente allenatore – Federico Guida Fisioterapista – Nicola Galli Capo delegazione – Roberto Berardi

I GIOCATORI CONVOCATI Nicolas Marcattili Lorenzo Lettoli Nicolò Bollini Tommaso Botteghi Paolo Conforti Federico Galeotti Luca Zavoli Mathias Cadiman Manuel Bianchi Nicola Gennari Thomas Gasperoni Michele Pagliarani.

