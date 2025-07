Europei Under 18 Division C, Nazionale sammarinese da oggi a Tirana

È il momento dei ragazzi dell’Under 18, in questa estate delle nazionali. Si gioca sempre in Albania, come per l’Under 16, ma questa volta a Tirana e le gare avranno inizio domani, sabato 19 luglio. L’evento è organizzato in due gironi da cinque squadre, con le prime due a passare alle semifinali e le altre a giocarsi i piazzamenti dal 5° al 10°.

Nel gruppo A, assieme a San Marino, ecco Monaco, Cipro, Armenia e Gibilterra. Nel B di scena i padroni di casa dell’Albania, Lussemburgo, Moldova, Andorra e Malta.

PROGRAMMA

Armenia – San Marino, sab. 19 (17)

San Marino – Cipro, dom. 20 (14.30)

Gibilterra – San Marino, lun. 21 (12)

San Marino – Monaco, gio. 24 (14.30)



STAFF

Capo allenatore – Stefano Rossini

Viceallenatore – Oscar Valentini

Fisioterapista – Matteo Iuliani

Capo delegazione – Roberto Berardi

ROSA

Thomas Gasperoni Michele Pagliarani Mattia Sartini Matteo Valmaggi Federico San Martini Mattia Nanni Eugenio Falcioni Samuele Cecchetti Edoardo Cenni Manuel San Martini Giacomo Valentini Mattia Giovannini

INTERVISTA A COACH STEFANO ROSSINI

Coach, raccontaci il percorso di questa Nazionale Under 18 “Non è stato un assemblaggio facile, perché la squadra ha cambiato forma per diversi motivi nel corso di queste settimane di preparazione. Purtroppo, non abbiamo un elemento importante come Francesco Mazzucco, infortunato, e abbiamo cambiato qualche piano tecnico-tattico a proposito. In più, qualche atleta non ha accettato di giocarsi le sue opportunità in preparazione. Per questo, devo ringraziare quattro ragazzi della Nazionale Under 16 che saranno con noi per darci una mano, a poco tempo dal termine del loro Europeo. Grazie a Gioele Bollini per essere stato con noi in queste settimane. Grazie anche a Marco Stefanelli, Lorenzo Liberti e i fratelli Botteghi che ci hanno aiutato ad allenarci. Fatte queste premesse, i ragazzi che hanno svolto queste settimane di preparazione si sono comportati egregiamente. Siamo andati a fare un torneo a Lloret de Mar dove abbiamo avuto buone risposte dal campo e dove è stato consolidato il concetto di squadra” Quali saranno le caratteristiche tecniche di questa Nazionale Under 18? “Abbiamo meno centimetri con l’infortunio di Mazzucco e dunque punteremo ancor più sul ritmo e sulla velocità. Con tanta aggressività difensiva. Abbiamo delle carte da giocarci. Saranno molto importanti i nostri esterni, ma abbiamo anche bisogno che tutti diano qualcosa, a livello di difesa e di rimbalzi in primis. La squadra è pronta. Dovremo essere bravi mentalmente in tutto il torneo” Quali sono le avversarie più accreditate? “Sarà un torneo lungo, a dieci squadre, con tanti team di valore e tempi di recupero ridotti. Bisognerà ricaricare le energie fisiche e mentali in fretta per affrontare la partita successiva a nemmeno 24 ore di distanza. La qualità di questo Europeo è alta, con tante squadre attrezzate e molte nel nostro stesso girone. Dovremo essere bravi ad andare anche oltre ai nostri limiti e oltre agli ostacoli che incontreremo. Partiamo fiduciosi e vogliosi di fare del nostro meglio. Vogliamo rappresentare bene il nostro Paese e onorare l’impegno al massimo”