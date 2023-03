Europeo di karate, Callini cede al numero 10 del ranking mondiale

Dal 21 al 25 marzo si è svolto a Guadalajara, in Spagna, il 58° Campionato Europeo Senior di karate. A rappresentare i colori biancazzurri il presidente Fesam Maurizio Mazza e l’atleta Michele Callini, all’evento hanno partecipato oltre mille karatechi provenienti da 40 nazioni.

Callini ha combattuto nella specialità kumite nella categoria -60kg contro, uscendo sconfitto nel secondo round contro il francese Ahmed El Amine Hellal, numero 10 del ranking mondiale.

Sul piano istituzionale sono stati giorni impegnativi anche per il presidente federale Maurizio Mazza, che ha partecipato alle riunioni del direttivo dei Piccoli Stati d’Europa e del Congresso Europeo di karate, che ha eletto il nuovo presidente. Inoltre, è stata l’occasione per iniziare a gettare le basi per l’organizzazione della 15° edizione dell’Open di karate, che si svolgerà a San Marino il prossimo autunno.

Mazza ha voluto fare i complimenti all’atleta sammarinese, esprimendo soddisfazione per l’impegno mostrato. Il prossimo appuntamento in calendario sarà questo fine settimana ad Olbia all’Open di Sardegna, dove la Federazione sammarinese si presenterà con due atleti impegnati nel kata e nel kumite.



Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Arti Marziali