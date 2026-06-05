Europeo di ritmica, le ginnaste sammarinesi ottengono buoni risultati e confermano la crescita

Si è conclusa con segnali incoraggianti l'esperienza internazionale delle ginnaste della Federazione Sammarinese Ginnastica ai 42° Campionati Europei di Ginnastica Ritmica, andati in scena a Varna, in Bulgaria. La delegazione sammarinese composta dalle Junior Sara Ceccoli e Ludovica Vannoni e dalle Senior Eva Bombagioni ed Emma Fratti è stata accompagnata dalle tecniche Federica Protti e Sara Sergiani e dall'ufficiale di gara Luna Casadei. Le prime a scendere in pedana sono state le atlete Junior, impegnate nelle qualificazioni individuali, confrontandosi con 40 ginnaste provenienti da tutta Europa. Particolarmente significativa la prova delle due giovani sammarinesi, che hanno affrontato la competizione con grande maturità, dimostrando concentrazione, serenità e una forte determinazione nel voler esprimere al meglio il lavoro svolto in allenamento. Sara Ceccoli, alla sua seconda esperienza in una manifestazione di questo livello, ha ottenuto il 19° posto al nastro, mentre Ludovica Vannoni, al suo esordio assoluto in una competizione internazionale, ha conquistato il 20° posto alla palla. Entrambe hanno eseguito esercizi puliti, privi di errori significativi e caratterizzati da una notevole espressività artistica. Negli altri attrezzi, cerchio e clavette, alcune imprecisioni hanno limitato il risultato finale, ma le ginnaste hanno saputo mantenere lucidità e concentrazione, portando comunque a termine prove solide e ottenendo punteggi di buon livello: Ceccoli al cerchio ha ottenuto il 33°posto con il punteggio di 20.150 e Vannoni alle clavette ha terminato al 32° posto con punti 20.700. Di particolare rilievo il risultato ottenuto nella classifica per nazioni, dove San Marino ha chiuso al 26° posto su 38 Paesi partecipanti, precedendo realtà ben più numerose e strutturate come Serbia, Armenia, Repubblica di Moldova, Slovenia, Belgio, Slovacchia, Croazia, Austria, Andorra, Norvegia, Montenegro e Malta. Tra le senior spiccano le prestazioni di Emma Fratti ed Eva Bombagioni. Fratti ha ottenuto il miglior risultato individuale al cerchio con il punteggio di 24.200, classificandosi al 39° posto, mentre Bombagioni ha concluso in 60°posizione con il punteggio di 21.900 e Fratti ha conquistato un meritato 39° posto alla palla con il punteggio di 23.700mentre Emma conclude al 49°posto con 22.900. Negli altri attrezzi nastro e clavette, anche per le due senior bianco-azzurre alcune imprecisioni hanno limitato il risultato finale: alle clavette terminano Eva Bombagioni al 59° posto con il punteggio di 21.850 ed Emma Fratti al 68° posto con il punteggio di 20.550 mentre, al nastro Fratti conclude al 53° posto con 22.050 e Bombagioni al 61° posto con 21.650. Nella classifica generale All-Around, che vedeva al via ben 92 ginnaste, Emma Fratti ha concluso la competizione al 51° posto, mentre Eva Bombagioni si è classificata al 58° posto. “Si è trattato di un'importante esperienza di crescita, che conferma il costante miglioramento tecnico e la capacità delle nostre atlete di confrontarsi con le principali scuole europee della ginnastica ritmica. Siamo molto soddisfatti della crescita mostrata dalle ragazze sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello caratteriale. La grinta, la voglia di migliorarsi e la capacità di affrontare la gara con consapevolezza rappresentano aspetti particolarmente positivi in vista dei prossimi impegni internazionali” ha commentato lo staff tecnico.

C.s. Cons







