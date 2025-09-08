Evelyn Quercia, grinta e talento al Trofeo Nazionale: una stella in crescita

Nei giorni 6 e 7 settembre si è svolto il Trofeo Nazionale di Categoria Esordienti e Allievi, e tra le protagoniste indiscusse c’è stata Evelyn Quercia, giovane promessa del pattinaggio artistico. Evelyn ha eseguito il suo disco di gara con grande precisione e determinazione, affrontando ogni difficoltà con la maturità di un’atleta già esperta. L’unico momento di incertezza è arrivato nella prima trottola, dove il cambio piede non le riusciva a passare in esterno. Ma la giovane pattinatrice non si è lasciata scoraggiare: ha trovato la concentrazione, è riuscita a completare la figura e ha portato a termine tutte le altre difficoltà in modo impeccabile. Purtroppo, il piccolo ritardo accumulato ha fatto sì che l’ultima trottola – definita “fenomenale” dagli spettatori – non venisse considerata in classifica. A parlare della sua prestazione è Erica Borgagni, allenatrice di Evelyn, che si è detta “molto contenta del lavoro svolto, a prescindere dal risultato”. Borgagni sottolinea come il livello tecnico di tutte le atlete in gara fosse altissimo e quanto Evelyn, nel corso dell’ultimo anno, abbia fatto progressi enormi, confermandosi tra le più promettenti della sua categoria. Per Evelyn il prossimo anno sarà importante: a causa dell’età avrà il passaggio di categoria e, insieme alla sua allenatrice, dovrà decidere se restare nelle competizioni regionali oppure entrare ufficialmente nelle categorie federali. “Ci sono ancora tanti esercizi da imparare – conclude Borgagni – ma siamo fiduciosi che, con uno spazio di allenamento adeguato, Evelyn potrà aumentare velocità e sicurezza, continuando la sua crescita tecnica.” La determinazione mostrata in gara e i miglioramenti ottenuti nell’ultimo anno fanno sognare in grande. Evelyn Quercia non è solo una giovane atleta, ma una vera promessa del pattinaggio artistico, pronta a spiccare il volo verso traguardi sempre più ambiziosi.

c.s. Federazione Sammarinese Roller Sports

