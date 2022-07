Eyof 2022: la delegazione biancazzurra in partenza per Banskà Bystrica

Eyof 2022: la delegazione biancazzurra in partenza per Banskà Bystrica.

È tempo di un nuovo appuntamento internazionale per il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Dal 24 al 30 luglio si svolgerà a Banská Bystrica (Slovacchia) la sedicesima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea, manifestazione multidisciplinare che rappresenta l’esordio internazionale per atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Sono 48 i Paesi che prenderanno parte all’evento organizzato nella cittadina slovacca, circa 2.300 gli atleti impegnati in 10 differenti discipline (atletica leggera, badminton, basket, ciclismo su strada, judo, handball, nuoto, ginnastica, tennis e pallavolo). San Marino gareggerà in 4 sport: atletica leggera, con Matias Francini e Giulia Marchionni impegnati nei 100 metri maschili e femminili, nuoto, con Ilaria Ceccaroni al via delle gare dei 50, 100, 200 e 400 stile libero, tennis, con la portacolori Silvia Alletti e ciclismo, che vedrà impegnato Davide Conti. Completano la delegazione, guidata dal capo missione Bruno Gennari e dalla vice capo missione Anna Lisa Ciavatta, i tecnici Paola Carinato (atletica leggera), Andrea Bartolini (nuoto), Alice Balducci (tennis) e Maurizio Tura (ciclismo). Sarà presente a Banská Bystrica, per seguire la cerimonia d’apertura e le gare degli atleti sammarinesi, il segretario generale del Cons Eros Bologna. La delegazione partirà per la Slovacchia domani mattina, con volo dall’aeroporto Marconi di Bologna. Domenica, alle ore 20:30, è in programma la cerimonia d’apertura nel parco adiacente al Memoriale della Rivolta Nazionale Slovacca. L’indomani si terranno già le prime gare di atletica leggera e nuoto.

c.s. Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: