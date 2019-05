Fabio Fognini sul Titano ospite della Federtennis

Corrado Barazzutti sarà a San Marino per tre giorni, da domani a mercoledì e, nell’occasione, assieme a lui salirà sul Titano anche Fabio Fognini. Ospite della Federazione Sammarinese Tennis, il tennista originario di Sanremo si allenerà nella struttura Federale del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo per affinare la sua preparazione prima della partenza per Parigi in vista del Roland Garros. Ma Fognini non sarà il solo “osservato speciale” di Barazzutti, che in questi giorni avrà modo di seguire anche Marco De Rossi e Stefano Galvani che proveranno alcuni doppi in preparazione della imminente partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Tennis