Fabrizio Muccioli, Matteo Sacchetti e Davide Bonfè vincono il Campionato Sammarinese Enduro 2022.

Nonostante il maltempo che ha tormentato la Repubblica i giorni precedenti alla gara, il lavoro congiunto del Moto Club Titano e del Moto Club Six Pistons, ha permesso di disputare regolarmente la prima prova del Campionato Sammarinese Enduro 2022 nel Castello di Montegiardino. Il terreno di gara, reso particolarmente viscido dalle piogge, nonostante i piccoli tagli di percorso, ha permesso ai piloti di battagliare nella prova speciale che alternava tratti di sottobosco a tratti più veloci di fettucciato. Al termine delle sei prove speciali, la categoria agonisti ha visto primeggiare Fabrizio Muccioli, seguito da Matteo Castellani e Marco Borbiconi. In categoria Amatori primo classificato Matteo Sacchetti, seguito da Luca Lonfernini e Simone Berardi. In categoria Aspiranti, primo classificato Davide Bonfè. Si ringrazia la Federazione Motociclistica Sammarinese e le autorità che hanno reso possibile l’evento.

c.s. Moto Club Titano

