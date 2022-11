Fair Play e eleganza o intimidazioni e out out: il piacere di essere atleti

Gennaio 2022 ha segnato la nascita a San Marino del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) in diretta relazione con il Comitato Fair Play San Marino (CNSFP). I promotori colgono questa denuncia, dello scorso 29 ottobre, di due ginnaste della Federazione Italiana, ben approfondite sui media, per riprendere il senso dei principi educativi dello sport e dello stesso esercizio fisico. Le Olimpiadi moderne così come l’organizzazione di competizioni a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale rimangono i momenti in cui un impegno e una passione possono tradursi in un risultato proprio con il confronto con altri atleti o atlete. Nel 2022 dobbiamo come praticanti e come istruttori, come familiari e come educatori, come dirigenti e come responsabili, essere i promotori di un pensiero fortemente rispettoso della identità e della dignità di ciascuno. Il pensiero dominante a livello pedagogico e psicologico è quanto l’impegno nello sport e nell’esercizio fisico rappresentino forti valori individuali e di gruppo per una partecipazione all’apprendimento e alla crescita verso poi un successo sportivo. La violenza verbale, il perseguimento all’eccesso di un risultato, l’annullare una persona nella sua identità, rappresentano modalità istruttive da superare per ritrovare il piacere di essere felici e contenti nel praticare al meglio uno sport, la ginnastica in primis, e vincere perché lo partecipiamo con gioia e passione. Vorremmo sussurrare ad ogni allenatore che vincere è importantissimo in ogni competizione e che, il testimoniare proprio nella azione, il divertimento che ci fa scoprire uno sport anche nei risultati che sapremo raggiungere ogni volta, sono due aspetti che concorrono insieme a rendere a ciascuno quella soddisfazione che cerchiamo ogni attimo nella pratica della nostra disciplina sportiva. Oggi a novembre 2022, mentre in Italia la giustizia federale ha cominciato il suo corso con colloqui con le due ginnaste coinvolte e a San Marino un silenzio assordante ci circonda, il Comitato Fair Play San Marino e il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin invitano ogni cittadino, nel ruolo in cui si riconosce, a scegliere un pensiero determinato e vincente per partecipare al meglio una competizione o una gara nel rispetto completo di ognuno per cambiare modalità e atteggiamenti correlati al successo.