Fair Play: i premiati della terza edizione 2019

Si avvicinano gli eventi programmati nel mese di Novembre 2019 dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), il primo appuntamento previsto è per il giorno Sabato 16 Novembre 2019 ore 16,30 presso la Sala Montelupo di Domagnano RSM con l’atteso evento della Terza edizione Giornata Mondiale Fair Play che avrà il suo momento speciale e significativo con la Cerimonia di consegna dei FAIR PLAY AWARDS 2019 conferiti agli sportivi che si sono distinti per Gesti, Carriera atraverso modelli positivi di comportamento di lealtà, di correttezza, rispetto delle regole ispirati ai valori universali del Fair Play. Il Consiglio Direttivo del CNSFP ha conferito, per questa terza edizione, i seguenti Premi: - FAIR PLAY AWARD AL GESTO: Albino Fazio (Calcio Isernia FC 1928), Barbara De Biagi (Special Olympics), El Attar Karim (Calcio Giovanile Tre Fiori Fiorentino 2), Riccardo Monteduro (Calcio Giovanile Folgore), Filippo Colonna (Calcio Giovanile Juvenes Dogana), Lorenzo Fantini (Calcio Giovanile San Giovanni), Simone Salvi (Calcio Giovanile Tre Fiori Fiorentino 2), Aldo Maria Gritti (Calcio Giovanile Cailungo). - FAIR PLAY AWARD ALLA CARRIERA: Alex De Angelis (Motociclismo), Massimo Costantini (Tennistavolo). - DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY: Teseo Amadei (Golf), Paola Carinato (Coach). Saranno inoltre consegnati ulteriori Premi conferiti da European Fair Play Movement (EFPM) il “Spirit of Fair Play Award”, dai Media Partner San Marino RTV e La Serenissima, il Giornale dei sammarinesi il Premio Giovane, da Soroptimist Single Club San Marino il Premio Donna. Un appuntamento da non perdere per partecipare all’evento annuale del CNSFP ,che rappresenta una forte connotazione etica ispirata ai principi del Fair Play e ai valori fondanti dello Sport.

