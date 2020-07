Fair play nel calcio giovanile sammarinese

Ancora bei Gesti di Fair Play nel Campionato Giovanile di Calcio Under 12 fase primaverile 2019-2020 con l’assegnazione di Cartellini Verdi (Green Card) dai Direttori di Gara a tre giovani calciatori Tommaso Terenzi, Federico Raschi (AC Juvenes Dogana) e Marco Grazioso (Tre Penne Murata -Titano Academy). Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si compiace con questi giovanissimi e con le Società Calcistiche di appartenenza per avere saputo interpretare correttamente e con spirito di lealtà le regole di gioco. Quindi salgono a 12 i premiati del Calcio Giovanile Sammarinese che riceveranno l’ambito e prestigioso Premio Fair Play al GESTO che il CNSFP conferisce annualmente durante la Cerimonia di consegna dei Premi Fair Play alla tradizionale Giornata Mondiale Fair Play, programmata nel mese di Novembre 2020 ma che potrebbe subire variazioni in relazione alla esistente situazione del coronavirus covid19 con l’eventuale slittamento al prossimo anno 2021 e che il CNSFP valuterà con attenzione e buonsenso, naturalmente la decisione finale sarà comunicata in seguito. Il CNSFP desidera anche complimentarsi con l’Amico e Socio del Comitato Sammarinese Fair Play Marino Ercolani Casadei per aver fatto dono al Museo Olimpico CONS della prestigiosa medaglia “Pierre De Coubertain” conferitagli nel marzo 2013 dal CIO.



