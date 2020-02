Fair Play: Pioggia di cartellini verdi nel calcio giovanile sammarinese

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che sono stati assegnati, dai Direttori di Gara, tanti Cartellini Verdi nel Campionato Giovanile Calcio Sammarinese Under 12, stagione agonistica 2019/2020. Nel compiacersi per i bellissimi gesti di Fair Play dei Giovani Calciatori che assieme alle loro Società Calcistiche di appartenenza hanno saputo interpretare correttamene e lealmente le regole di gioco, il CNSFP plaude alla lodevole iniziativa messa in campo dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) con l’auspicio che anche altre discipline sportive possano seguire questo percorso educativo,formativo per insegnare fin da piccoli ai giovani sportivi il rispetto delle regole ispirate al Fair Play. Intanto otto Giovani Calciatori hanno già ricevuto dal CNSFP la nomination al Premio Fair Play al Gesto (Fair Play Award al Gesto) in occasione della “4 edizione Giornata Mondiale Fair Play” programmata nel prossimo mese di Novembre 2020. Questi saranno i premiati durante la Cerimonia di consegna dei Premi:

- Petrov Thomas, Bollini Nicola, Molinari Nicola AC Juvenes Dogana

- Giordani Lorenzo, Biordi Cristian Polisportiva Cailungo

- Casadei Tommaso, Aversa Alessandro Tre Fiori/Fiorentino

- Menghi Alice San Marino Academy Femminile



