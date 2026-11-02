Fams: complimenti ad Andrea Kimi Antonelli, campione del mondo F.1!

Fams: complimenti ad Andrea Kimi Antonelli, campione del mondo F.1!.

La Federazione Auto Motoristica Sammarinese festeggia il grande risultato sportivo di un ragazzo al quale è legata da un rapporto di vicinanza e stima. Sammarinese d'adozione, vive da sempre il proprio legame con il Titano. Il Consiglio Direttivo della FAMS - Federazione Auto Motoristica Sammarinese - esprime le più sincere congratulazioni ad Andrea Kimi Antonelli per la conquista del titolo mondiale di Formula 1, uno straordinario risultato che lo ha portato sul tetto del mondo dell'automobilismo. Con la sua Mercedes AMG W17 E Performance F1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto una vittoria chiara, netta e autorevole. Oltre al talento infinito e alla grande maturità rispetto alla sua età, colpisce come la semplicità e l’empatia di Kimi ne abbiano fatto in poco più di un anno uno dei piloti più benvoluti nel Circus F1. Un successo che assume un significato particolare anche per la Repubblica di San Marino. Kimi, infatti, pur essendo italiano, risiede sul Titano, dove la sua famiglia vive e lavora da molto tempo, mantenendo un forte legame con il territorio e con la comunità sammarinese: è conosciuta da tutti la Antonelli Motorsport, gestita da papà Marco, uno degli artefici del percorso di successo di Kimi, insieme al Team Manager Mercedes Toto Wolf. FAMS e tutto il motorsport sammarinese, per affinità di passione e di amore per il motorsport, sono orgogliosi di Kimi, felici per il campione che è diventato. Gli auguriamo di continuare a inseguire e a realizzare i propri sogni, conservando sempre gli splendidi valori anche umani mostrati finora, che sono di esempio per le giovani generazioni.

c.s. FAMS - Federazione Auto Motoristica Sammarinese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: