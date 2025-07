FAMS: grande qualità di iscritti al 53° San Marino Rally , in programma il 12 e 13 luglio

Tutti presenti i protagonisti di vertice del CIRT, del CIRTS e i giovani del CIAR Sparco Junior al San Marino Rally, organizzato da FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese, in scena sugli sterrati tra San Marino e Montefeltro. Novità nelle prove speciali che compongono i due giorni di gara, aperte sabato dal triplo passaggio sulla “Terra di San Marino”, interamente all’interno del territorio della Antica Repubblica della Libertà. Repubblica di San Marino. Il clima estivo contribuirà a rendere ancor più incandescenti le sfide che andranno in scena al 53° San Marino Rally, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio. Tra pochi giorni, dunque, sul percorso tra Repubblica di San Marino e il Montefeltro, in buona parte modificato e rinnovato, scelto da FAMS - Federazione Auto Motoristica Sammarinese - si ritroveranno a confronto i grandi protagonisti del quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, del Tricolore Storico nella gara loro dedicata 10° Historic San Marino Rally e i giovani talenti del Campionato Junior, all’interno dell’Italiano Assoluto Rally Sparco.



IL SAN MARINO RALLY GIRO DI BOA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

La Antica Terra della Libertà accoglie il Campionato Italiano Rally Terra con una situazione di classifica estremamente fluida. Tre vincitori diversi nei primi tre appuntamenti e distacchi assai ravvicinati. Così Tommaso Ciuffi, con Cigni (Skoda Fabia RS Rally2), attuale leader con soli due punti di vantaggio, cercherà di arginare l’attacco deciso di Alberto Battistolli, con Scattolin, anche loro su Skoda Fabia RS e campioni tricolori Terra lo scorso anno. Poco più distanti, a 12 punti e 14 punti, ci sono il giovane e veloce Giovanni Trentin, con Franco (Skoda Fabia RS) e il pluricampione italiano rally Paolo Andreucci, con Briani su Citroen C3 Rally2. Nella lotta tra i quattro sopra citati cercherà di inserirsi il finlandese Benjamin Korhola, con Ohman, che guida la pattuglia di talenti stranieri al via del San Marino Rally. Con la Toyota GR Yaris, e già conosciuto sugli sterrati nostrani, sarà uno da tenere d’occhio. Dal Belgio proviene invece Amaury Molle, con Dubois (Skoda Fabia RS) mentre la Svezia è la patria del ventunenne campioncino Patrik Hallberg, con Stigh (Skoda Fabia Evo). Altri piloti italiani in cerca di gloria, tutti su Skoda Fabia Rs o Evo, saranno gli esperti Matteo Gamba, con Pezzoli, Massimiliano Tonso, con Ometto, i giovani Mattia Scandola, con Gonella, Christian Tiramani, con Farnocchia, e Fabio Farina, con Raccuia. Alla Citroen C3 Rally2 si affida invece l’esperto Nicolò Marchioro, con Marchetti, mentre i colori sammarinesi saranno difesi, nell’alta classifica, da Jader Vagnini, con Genny Moruzzi, al via con una Skoda Fabia RS. Tra le Due Ruote Motrici impegnate nella Coppa ACI Sport tricolore, la lotta al vertice tra Peugeot 208 GT Line vedrà impegnati l’attuale leader Marco Zanin, con De Guio e Davide Bartolini, con Roberto Selva, staccati di soli 5 punti. Al via anche le vetture N5 impegnate nel loro Trofeo Terra, che vede in testa David Bizzozero, con Tosetto alle note (Citroen DS3)



NELLA GARA DEL CIAR SPARCO JUNIOR, TUTTI A CACCIA DI MATTEO GRECO

Nel quarto dei sei appuntamenti che vede impegnate le dieci giovani speranze del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior, tutti al volante di Renault Clio RS Line Rally5, sarà caccia aperta a Matteo Greco, con Brovelli, che guida la classifica con 6,5 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il sammarinese Giacomo Marchioro, con Conti, ben deciso a fare bella figura sulle strade di casa. Dietro di lui, a soli tre punti, Sebastian Dallapiccola, con Andrian, che precede di quattro punti Mattia Ricciu, con Mazzone.



UN 10° HISTORIC SAN MARINO RALLY DAL SAPORE INTERNAZIONALE La storia dei rally va di pari passo con il San Marino Rally. Ecco perché le vetture storiche conservano sempre un posto di riguardo all’interno del rally. Il 10° Historic San Marino Rally è dedicato a loro e ai loro appassionati piloti e campioni, impreziosito dalla validità per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. (segue) Saranno al via il monegasco Mauro Sipsz, affiancato dalla grande navigatrice e campionessa Fabrizia Pons, che guida la classifica tricolore delle 4 Ruote Motrici con la Lancia Delta Integrale e il suo inseguitore più ravvicinato, Nicolò Fedolfi, anche lui su Delta Integrale, con alle note il sammarinese Livio Ceci. Parla sammarinese anche la testa della classifica del CIRTS Due Ruote Motrici che vede attualmente primo Nemo Mazza, con Biordi (Ford Escort RS 2000), equipaggio della scuderia San Marino. Tra piloti e navigatori saranno ben sedici i sammarinesi al via del 53° San Marino Rally, cifra ragguardevole che testimonia l’affezione al loro rally e allo sterrato, fondo sul quale si è sempre svolto il rally fin dalla prima edizione del 1970. Da segnalare, insieme a quella di Sipsz, la presenza di altri due equipaggi stranieri provenienti uno dal Quatar con il pilota Abdullah Al Thani, con Sabrina De Castelli, navigatrice francese (Ford Escort RS 2000) e quello di Roland Medici, con Dominique Savignoni su Porsche 911.



IL PROGRAMMA DI GARA DEL 53° SAN MARINO RALLY – 10° HISTORIC SAN MARINO RALLY ll percorso di gara della gara CIRT e del CIAR Sparco Junior si svilupperà tra le giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio. Partenza sabato dal Centro Storico di San Marino alle ore 13.45, tre passaggi sulla prova speciale Terra di San Marino (km. 8,670), interamente in territorio della Repubblica di San Marino e arrivo alle ore 20.10, per il riordino notturno. Nuovo start alla domenica alle ore 7.01, disputa di altre sei prove speciali - tre passaggi sulle due prove speciali con tracciati in buona parte inediti, di Pieve di Cagna (km. 7,490) e Piandimeleto-Lunano (km.9,270) - con arrivo finale nel Centro Storico di San Marino alle ore 17.35. Più breve il percorso per il CIRT Storico, che prevede due prove speciali in meno, con partenza sabato alle ore 15.45 e la disputa di due prove speciali. Altre cinque prove alla domenica (partenza ore 9.01) con arrivo finale alle ore 17.05. Base operativa e parco assistenza al Multieventi Sport Domus di Serravalle di San Marino, dove si svolgeranno anche i riordinamenti della giornata di sabato. Lunano sarà invece la sede dei riordini della domenica. Nella mattinata di sabato 12 luglio sul tracciato ad Acquaviva avranno luogo Shakedown e Prova di Qualificazione. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito Web www.sanmarinorally.com in costante aggiornamento.



c.s. FAMS