FAMS: Presentazione 28° San Marino Revival

Si riparte! Il 2020 è stato un anno difficile ma la paura e l’incertezza non hanno trionfato sulla passione, quella forza che fa andare avanti.

La San Marino Racing Organizzation (SMRO), capitanata da Francesco Galassi, sotto l’egida della Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS), presenta il 28° San Marino Revival.

Questa manifestazione è passione allo stato puro, è adrenalina, è storia. La gara nasce come rievocazione storica di quello che era il Rally di San Marino negli anni 70/80, teatro di epiche battaglie.

Il 28° San Marino Revival si svolgerà il 28-29 maggio 2021 e sarà valido per il Campionato Italiano Regolarità Auto storiche.

La partenza e il quartier generale saranno allestiti al Multieventi Sport Domus, il cuore sportivo sammarinese che con i suoi enormi spazi garantirà di poter svolgere la manifestazione in piena sicurezza rispettando tutte le misure anti Covid-19.

Il percorso è di 181 km, praticamente tutti all’interno della Repubblica di San Marino. Previsti 65 km di prove cronometrate, 4 controlli orari e 2 controlli di passaggio, uno dei quali nella suggestiva cornice di Palazzo Pubblico, una novità dell’anno scorso molto gradita che sarà riproposta anche in questa edizione.

Tra le prove speciali più suggestive, Lo Spino, Le Tane, Maiano, La Casa, il Cavatappi… La manifestazione attraverserà tutti i Castelli della Repubblica di San Marino.

