FAMS: Safety Training 2021

È tutto pronto in casa FAMS per ospitare la seconda parte del progetto Safety Training 2021 approvato e promosso da FIA Grant Programme, organo della Federazione Automobilistica Internazionale promotore dello sviluppo del motorsport a livello mondiale. Dopo la prima parte, che si era svolta online il 14 e 15 luglio scorsi, si prosegue invece in presenza il 25 e 26 settembre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID. Completeranno il percorso formativo altri due incontri, in ottobre e novembre. A fare gli onori di casa e in veste di istruttori ritroviamo due figure che, nel settore rally, non richiedono troppe presentazioni: Ronan Morgan e Tiziano Siviero. Tiziano Siviero è stato navigatore di Miki Biasion col quale ha vinto due edizioni del campionato del mondo rally (1988 e 1989) e un campionato europeo (1983). Ronan Morgan navigatore per 27 anni e 10 titoli del campionato del mondo al suo attivo. Entrambi nel motorsport da circa 40 anni hanno ricoperto molteplici ruoli: da concorrenti a organizzatori dei più importanti campionati del mondo a FIA senior official. Molto nutrita la schiera di commissari che parteciperanno anche a questa secondo appuntamento: sono, infatti, oltre settanta i marshal provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia. Due sono i tipi di simulazioni previste per questa due giorni: nella prima giornata, sabato 25 settembre, si procederà alla simulazione dell’allestimento di una prova speciale, mentre domenica 26 settembre si affronteranno le diverse situazioni critiche che gli ufficiali di gara devono affrontare durante il loro lavoro nel corso delle gare. Tutto questo con l’obiettivo di incrementare la sicurezza dello sport automobilistico e dei rally che si svolgono a San Marino, aumentare la qualità del servizio offerto e accrescere la consapevolezza degli spettatori contribuendo così a mantenere la sostenibilità dello sport dei motori.