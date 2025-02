FAMS: "San Marino torna nel mondiale delle energie alternative"

Nella Bridgestone FIA Ecorally Cup, campionato che venti anni fa muoveva i primi passi proprio all’ombra del Monte Titano, la Repubblica di San Marino e la FAMS tornano protagonisti con Guido Guerrini, tre volte vicecampione iridato, che ha staccato la licenza sammarinese. Con la Kia eNiro sarà tra i protagonisti già nella prima gara, in programma questo fine settimana in Spagna.

C'è la bandiera sammarinese a fianco al nome di Guido Guerrini pilota toscano, cresciuto a pochi chilometri dalla più antica Repubblica del mondo, che si è legato alla Federazione Auto Motoristica di San Marino con un progetto che prevede la partecipazione al Bridgestone FIA Ecorally Cup, il mondiale delle energie pulite, importante campionato che si articolerà su tredici tappe e un serrato inizio di stagione con rally ogni due settimane. Nel mirino di questa nuova collaborazione anche la Pechino-Parigi, la Dakar 2026 e la voglia di riportare San Marino al centro dell'attenzione di un campionato nato venti anni fa proprio all'ombra del Monte Titano. "La mia prima gara nel 2009 avvenne proprio con una licenza provvisoria di San Marino, ed è davvero curioso che la mia centesima gara in questo campionato avvenga di nuovo con una licenza Fams", racconta Guerrini alla vigilia della gara d'esordio, questo fine settimana in Spagna, con lo storico Ecorallye de la Comunitat Valenciana, che ha base a Castellón de la Plana. Al via tutti i migliori equipaggi europei e in particolare quelli spagnoli e portoghesi, dato che la gara sarà valida anche per il campionato spagnolo e per il trofeo iberico. Guido Guerrini, navigato da Artur Prusak, vicecampioni del mondo 2024 e terzi sulle strade spagnole lo scorso anno, saranno al via con la Kia E-Niro, utilizzata nelle quattro vittorie della scorsa stagione. “Riportare i colori della Repubblica di San Marino e della FAMS in una serie iridata in cui siamo stati dei pionieri e che guarda al futuro, affidandosi ad un pilota di indubbie doti è per noi fonte di orgoglio” è il commento di Paolo Valli, Presidente FAMS.

