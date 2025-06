Febal Casa Bike Tour: quattro tappe, oltre 600 chilometri di percorso. La partenza ieri da San Marino

Febal Casa Bike Tour: quattro tappe, oltre 600 chilometri di percorso. La partenza ieri da San Marino.

Un viaggio di quattro tappe, oltre 600 chilometri percorsi, migliaia di metri di dislivello, scenari mozzafiato e soprattutto un gruppo coeso, determinato e sorridente. Si è concluso il Febalcasa Bike Tour 2025, un progetto nato per celebrare non solo la passione per il ciclismo, ma anche i valori che da sempre guidano il percorso aziendale di Febalcasa. Il tour ha preso il via dalla Repubblica di San Marino, cuore simbolico di libertà e identità, attraversando alcuni dei territori più suggestivi del Centro Italia: il Passo del Muraglione, le colline del Chianti, Poggibonsi, Volterra, la costa tirrenica, la Maremma, la Val d’Orcia, fino a rientrare a San Marino dopo aver toccato Castiglion Fiorentino e Sansepolcro. Ciclismo e azienda: un parallelo perfetto «Il nostro lavoro quotidiano richiede lo stesso spirito che serve in bicicletta — racconta l’organizzazione — Serve resistere alla fatica, sostenersi a vicenda nei momenti difficili, condividere la soddisfazione dei traguardi raggiunti e continuare a guardare avanti con determinazione. Il Bike Tour è stato per noi un modo concreto di vivere questi valori fuori dagli uffici, portandoli su strada e rendendoli esperienza vissuta.» Un viaggio tra sport, accoglienza e territorio In ogni tappa, i ciclisti sono stati accolti presso i vari punti vendita Febalcasa, nel dettaglio lo store di Figline Valdarno e lo store di Poggibonsi, trasformati per l’occasione in veri e propri punti di ristoro e aggregazione. A rendere ancora più speciale l’arrivo finale a San Marino, l’accoglienza organizzata dal Gruppo Sportivo GS Dogana e la presenza delle telecamere di San Marino RTV, che hanno raccolto le emozioni a caldo dei partecipanti al termine di un’avventura che resterà impressa nella memoria di tutti. Con il Febalcasa Bike Tour 2025 si è scritta una pagina speciale, fatta di fatica, soddisfazione, paesaggi meravigliosi e soprattutto di spirito di gruppo, quello stesso spirito che ogni giorno muove le persone dentro e fuori l’azienda.





c.s. Gruppo Sportivo GS Dogana



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: