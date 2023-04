Federazione Roller: Giovani promesse crescono

Sabato 22 Aprile è iniziata la fase 1 del Campionato Interprovinciale di formula UGA indetto dalla Uisp. La competizione è una proposta di attività riservata ai giovani atleti neofiti del pattinaggio a rotelle per offrire momenti di crescita e nel contempo dare ai tecnici uno strumento di valutazione dei progressi dei loro atleti tramite il raggiungimento di obiettivi con precisa metodologia didattica. Nella prima giornata di competizioni, San Marino è stato presente con la giovanissima atleta Chiara Battistini, classe 2013. Chiara, al suo primo anno di gare ha eseguito tutte le difficoltà presenti nel suo programma in modo corretto, preciso e sicura di sé, purtroppo è stata penalizzata dalla pattinata più lenta rispetto le sue avversarie. Ad ogni modo, Chiara è riuscita ad ottenere un risultato complessivo di 9,6 - 9,3 - 9,1; punteggio che l'ha portata in tredicesima posizione su 44 atleti partecipanti. Per Chiara è stato un ottimo inizio mostrando una preparazione impeccabile che la porterà a buoni risultati in futuro.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Roller Sports