Federazione Sammarinese caccia: parte quella ai cinghiali

la Federazione Sammarinese della Caccia, in ossequio a quanto previsto e disposto dall'art. 20 del Decreto Delegato 18 Ottobre 2021 n. 179 (Piano Pluriennale di Gestione Faunistico - Venatoria del Cinghiale 2021- 2025), informa la cittadinanza che la caccia al cinghiale in forma collettiva (in "braccata" ovvero in "girata") avrà inizio Sabato 26 Ottobre 2024 e terminerà mercoledì 29 Gennaio 2025. Le battute di caccia al cinghiale verranno effettuate nelle giornate di mercoledì e sabato all'interno delle zone debitamente tabellate e delimitate così come indicate sulle piantine, che delimitano i territori di caccia, approvate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat. Le zone dove si svolgerà, di volta in volta, la caccia collettiva al cinghiale saranno delimitate con specifiche tabelle riportanti la dicitura "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO". Le battute di caccia inizieranno alle ore 10.00,

cs Federazione Sammarinese Caccia