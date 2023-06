Federazione Sammarinese Pallavolo: "Serie D femm. play-out/ Titan Services sconfitta a Portomaggiore" La bella di sabato 10 a Serravalle deciderà la serie

Serie D femm./play-out.

Portomaggiore - Titan Services San Marino 3 a 1 (25/14 25/11 18/25 25/22).

Nel proprio palazzetto, davanti a un pubblico numeroso e particolarmente chiassoso, Portomaggiore rende pan per focaccia alla Titan Services, la batte per 3 a 1 (stesso punteggio di gara 1 ma a parti invertite) e porta la serie sull’1 a 1. Sarà decisiva la bella che si giocherà sabato 10 alle 18.30 al Pala Casadei di Serravalle per stabilire quale delle due squadre giocherà in serie D l’anno prossimo.

“Nei primi due set non siamo state in partita. – commenta a caldo Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - Abbiamo preso troppi ace e non siamo riuscite a fare il nostro gioco. Nel terzo set abbiamo incominciato a battere e ricevere meglio e Federica Tura ha giocato in maniera molto positiva in attacco. Nel quarto siamo sempre state davanti ma sul 21 pari ci siamo un po’ perse in attacco e abbiamo sbagliato un paio di battute. Questo ci è costato il set. Adesso speriamo che le ragazze stiano serene e tranquille. Ci giochiamo tutto sabato prossimo al Pala Casadei”.

Tabellino Titan Services. Ricciotti 11, Menicucci, Tura 21, Ghinelli 2, Esposito 3, Pasolini (L1), Bernardi, Muccioli 2, Filippi, Rossi 1 Casadei 1, Lazzari. N.E.: Vaselli (L2). All. Wilson Renzi.

