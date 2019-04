Federazione Sammarinese Pesi: ottavo posto Europeo per Belen Giacomone

Belen Giacomone ha difeso i colori biancazzurri ai Campionati Europei Senior a Batumi (Georgia), gara valida per la qualificazione olimpica. L’atleta della Federazione Sammarinese Pesi ha realizzato un totale di 115 kg (51 kg nello strappo e 64 kg nello slancio, sbagliando la terza prova a 70 kg), classificandosi all’ottavo posto. Un piazzamento, il suo, che migliora la posizionamento di San Marino nel ranking dei Piccoli Stati d’Europa, dopo il positivo 12° posto ottenuto lo scorso anno da Matteo Urbinati alla manifestazione continentale senior. Soddisfatto il coach Stefano Guidi, che potrà schierare una squadra di ottimo livello tecnico alla prossima San Marino Cup, in programma a Fonte dell’Ovo il 4 maggio e che vedrà al via 10 squadra. Da segnalare, infatti, il 2° posto nel ranking della FIPE dell’atleta Noemi Nanna, recentemente qualificatasi ai Campionati Italiani Juniores. Solo i migliori 6 risultati accederanno alla finale che si svolgerà a Roma l’11 maggio prossimo.





Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Pesi