Federazione Sammarinese Roller Sports: Campionato Nazionale ACSI

Dal 14 al 19 Marzo nella città di Riccione si è svolto il Campionato Nazionale ACSI.

La Federazione di San Marino era presente con undici atlete. Nella prima giornata hanno gareggiato Viola Tribunale, Martina Maggiore, Anna Battistini e Chiara Battistini. Dopo ottime prove pista, si è passati al vivo della competizione: con un po' di smarrimento per non essere abituate ad una pista così grande, le atlete hanno eseguito buone performance e Martina è riuscita a salire sul podio in terza posizione, mentre Anna si è classificata quarta e Viola settima. Chiara, classe 2013, non si è lasciata intimidire, dando il massimo delle sue capacità e classificandosi nona. Nella seconda giornata a scendere in pista sono state Elisa Benedettini e Michaela Romana Righi: Elisa purtroppo ha raggiunto soltanto la terza posizione a causa di una caduta durante l'ultima catena di salti, mentre Michaela Romana è slittata in nona posizione per aver eseguito le trottole in maniera imperfetta. Nelle giornate successive è stata la volta di Sarah Pierini, Nina Saporiti, Emma Giancecchi alla loro prima gara ufficiale fuori territorio. le atlete hanno affrontato egregiamente tutte le difficoltà dei loro dischi. Poi è stata la volta di Angelica Ercolani e Agata Righi; grazie al fatto di aver già provato piste di grandi dimensioni, si sono orientate molto bene e hanno eseguito degli ottimi dischi: Agata ha raggiunto il quarto posto in classifica e Angelica il sesto. L'allenatrice Carlotta Gambuti, che le ha accompagnate in tutti questi giorni di gara si è dichiarata soddisfatta per le performance eseguite.

Comunicato stampa

Campionato Nazionale ACSI

