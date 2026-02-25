Federazione Sammarinese Roller Sports: esordio positivo per Elisa Benedettini

Sono ufficialmente iniziate le competizioni per il settore artistico della Federazione Sammarinese Roller Sports, aprendo così una nuova stagione ricca di impegni e appuntamenti per gli atleti biancazzurri. Sabato 21 febbraio l’atleta Elisa Benedettini, accompagnata dal tecnico Sara Faragona, ha preso parte al Campionato Interprovinciale di Solo Dance svoltosi a Forlì, confrontandosi con numerose atlete provenienti da diverse province. Per Elisa si è trattato di un appuntamento particolarmente significativo: il debutto nella categoria Seniores Internazionale, sua nuova categoria effettiva. Un passaggio importante nel percorso sportivo dell’atleta, che comporta un aumento del livello tecnico e competitivo, oltre a maggiori responsabilità in pista. Affrontare una nuova categoria significa infatti misurarsi con programmi più complessi, elementi di difficoltà superiore e una concorrenza ancora più preparata. Nonostante l’emozione dell’esordio, Elisa ha saputo gestire al meglio la tensione, presentando una Style Dance pulita e ben interpretata. L’esecuzione precisa degli elementi tecnici e una buona presenza scenica le hanno permesso di ottenere un punteggio tecnico di 13.65 e un punteggio per i componenti del programma di 10,87, senza incorrere in alcuna penalità. Un risultato che conferma la solidità del lavoro svolto in allenamento e la costante crescita dell’atleta. Nella classifica interprovinciale Elisa ha conquistato il 14° posto, un piazzamento incoraggiante considerando l’alto livello della competizione e il debutto nella nuova categoria. Da sottolineare inoltre il primo posto nella classifica provinciale, traguardo che testimonia l’impegno e la determinazione dimostrati in pista. L’atleta rientra in Repubblica soddisfatta della prova, consapevole degli aspetti positivi emersi e degli elementi su cui continuare a lavorare. Insieme al proprio tecnico, proseguirà la preparazione senza sosta in vista della prossima competizione, che si svolgerà a livello regionale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni e continuare il percorso di crescita sportiva.

