Federazione Sammarinese Sport Bocce: Addio a Monica Paliaga

La Federazione Sammarinese Sport Bocce si unisce al cordoglio per la scomparsa di Monica Paliaga, psicologa e mental coach di spiccate capacità professionali. E’ stata una figura di rilievo per la maturazione e la crescita degli atleti della nostra Federazione fino a conquistare, grazie ai suoi insegnamenti, l’argento ai World Games nel 2017 in Polonia con la coppia Dall’Olmo-Frisoni e l’oro individuale ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nel 2018 con Dall’Olmo. Tutto il movimento boccistico sammarinese la ricorda con gratitudine ed affetto. Il Consiglio Federale esprime le proprie sentite condoglianze alla famiglia.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Sport Bocce